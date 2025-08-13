فرضت السلطات الصينية قيودًا على مؤسستين ماليتين تابعتين للاتحاد الأوروبي، كإجراء مضاد للعقوبات الأوروبية المضادة لروسيا.

وأفادت وزارة التجارة الصينية في بيان، بأن الإجراءات الصينية تستهدف بنكين أوروبيين هما UAB Urbo Bankas و AB Mano Bankas.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تم اتخاذها وفقا للقانون الصيني حول مواجهة العقوبات الأجنبية وبموافقة آلية التنسيق الحكومية الصينية المختصة. ونتيجة لذلك، يحظر على المؤسسات والأفراد الصينيين إجراء أي تعاملات أو تعزيز التعاون مع هاتين المؤسستين الماليتين التابعتين للاتحاد الأوروبي.

وأشارت إلى أن العقوبات الأوروبية المضادة لروسيا، والتي أثرت على مؤسسات صينية، تمثل “انتهاكا جسيما للقانون الدولي والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية، وتلحق ضررا كبيرا بالحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية”.

يذكر أنه في منتصف تموز، أعلن الاتحاد الأوروبي فرض الحزمة 18 من العقوبات المضادة لروسيا، والتي شملت عدة مؤسسات صينية، من بينها مؤسستان ماليتان صينيتان.

كما اتهم الجانب الأوروبي هذه المؤسسات بالضلوع في عمليات للالتفاف على القيود التي تفرضها بروكسل. وقد قدمت الصين احتجاجا شديد اللهجة للاتحاد الأوروبي ووعدت باتخاذ إجراءات مضادة حاسمة.