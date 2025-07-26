أعلنت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أن السلطات في العاصمة الصينية بكين أصدرت‭ ‬اليوم السبت تحذيرًا من احتمال وقوع كوارث جيولوجية مثل الانهيارات الأرضية والطينية في 10 من أحياء المدينة الستة عشر.

يأتي هذا التحذير بعد هطول أمطار غزيرة يوم الجمعة، فيما حذرت سلطات المدينة أيضاً من احتمال حدوث سيول في المناطق الجبلية اليوم.

وتسببت العواصف بشمال الصين في هطول ما يعادل متوسط نحو عام من الأمطار على مدينة باودينغ الصناعية على مشارف العاصمة بكين، مما أجبر أكثر من 19 ألف شخص على النزوح من منازلهم، بينما حذرت السلطات من فيضانات في بكين.

وذكر تلفزيون الصين المركزي أن ما يصل إلى 448.7 ملليمتراً من الأمطار هطلت في منطقة يي غرب مدينة باودينغ، خلال 24 ساعة حتى صباح الجمعة، مما تسبب في حدوث فيضانات مفاجئة وانقطاع التيار الكهربائي في بعض القرى وإلحاق أضرار بالجسور والطرقات.

وسجّلت معدلات هطول الأمطار أرقاماً قياسية في عدد من محطات الأرصاد الجوية بمقاطعة خبي التي تتبع لها مدينة باودينغ. وتشير السجلات الرسمية إلى أن متوسط هطول الأمطار السنوي في باودينغ يبلغ نحو 500 ملليمتر.