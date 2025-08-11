المركزية- متابعةً للعطل الذي أصاب عمل الكهرباء جراء الوضع المناخي الحالي متسبباً بالعتمة الشاملة Blackout والذي تعمل على معالجته مؤسسة كهرباء لبنان بعدما أصدرت بياناً تفصيلياً عن أسبابه، اجتمع وزير الطاقة والمياه جو الصدي مع مدير عام المؤسسة كمال حايك في الوزارة هذا الصباح في مكتبه في الوزارة.

وطالب الصدي بفتح تحقيق للتأكد من عدم وجود عمل تخريبي متعمد بالتزامن مع العطل، خصوصاً مع ورود معلومات تفيد بشكوك حول طبيعة بعض حوادث انقطاع الكهرباء.

إن وزير الطاقة الذي صارح اللبنانيين منذ اللحظة الأولى بالواقع الصعب للقطاع وهو يعمل على حلول مستدامة لا ترقيعية، يؤكد أن الحدّ من تداعيات هكذا أعطال كاد يكون أسهل لو تمّ بناء معامل حديثة تلبّي حجم الطلب طيلة السنوات الخمس عشرة الماضية.