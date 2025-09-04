أكّد الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم، أن سوريا تقف على أعتاب مرحلة البناء والإعمار التي يكتب فيها تاريخ جديد.

وأوضح الشرع، خلال كلمة في حفل إطلاق صندوق التنمية السوري في قلعة دمشق: "اليوم نقف على أعتاب مرحلة جديدة مرحلة البناء والإعمار التي نكتب فيها تاريخ سوريا الجديد بأيدينا وأموالنا وجهدنا".

وأضاف: "النظام البائد دمّر اقتصادنا، ونهب أموالنا، وحطم بيوتنا، وشتّت شعبنا في المخيمات ومواطن اللجوء، نجتمع هنا اليوم لنداوي جراح سوريا الحبيبة، ونعيد بناءها بسواعد أبنائها، ونعيد النازحين والمهجرين إلى أرضهم"، وفقاً لوكالة سانا السورية الرسمية.

وتابع: "نجتمع اليوم لنعلن انطلاق صندوق التنمية السوري، الذي ندعوكم من خلاله للإنفاق من كريم أموالكم لنبني ما هدمه النظام البائد"، مؤكداً: "سيحظى الصندوق بشفافية عالية وسيعمل على الإفصاح عن كل مال ينفق ضمن مشاريع استراتيجية".

وقال: "لست هنا لأستجدي الصدقة على سوريا، فالشام قد تكفل الله بها وبأهلها فهي أعز من أن يُتصدق عليها، لكنني معكم لأذكر نفسي وإياكم بواجب الوقت فنحن من يحتاج أن ينال شرف التقديم لبلادنا وأمتنا. تذكروا يا أهل سوريا أننا ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم إلا بتضحيات عظيمة وبتضحيات الشهداء والمفقودين والمشردين".

وختم الشرع كلمته بالقول إن "سوريا اليوم تختبر محبتكم وتمنحكم شرف المساهمة في علاج جراحها وشرف أن تكون جزءاً من تاريخ إعادة بنائها، أمامنا اليوم فرصة عظيمة يستدرك فيها من قصّر ويستزيد من شارك لنعيد بناء سوريا معاً".