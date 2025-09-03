أعلن جهاز الأمن العام الشاباك اليوم أنه بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي، تم في الأسابيع الأخيرة اعتقال خلية من نشطاء "حماس" من منطقة الخليل، والتي يُشتبه بأنها عملت بتوجيه من قيادة "حماس" في تركيا، بهدف تنفيذ عملية اغتيال ضد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وكشفت تحقيقات الشاباك مع المشتبه بهم أنهم اشتروا عدة طائرات مسيّرة (درونز)، وكانوا ينوون تركيب عبوات ناسفة عليها واستخدامها لتنفيذ العملية. وقد تم ضبط الطائرات خلال اعتقالهم.

وجاء في بيان الشاباك: "جهاز الأمن العام سيواصل العمل لإحباط أي محاولة من قبل عناصر حماس لتنفيذ عمليات إرهابية ضد دولة إسرائيل ومواطنيها، وسيعمل على تقديم المتورطين في مثل هذه الأنشطة إلى العدالة".