أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية أن "كل أمانات السجل العقاري في لبنان سوف تفتح ابوابها أمام المواطنين أيام الثلثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع، وذلك طيلة شهر تشرين الاول 2025، لاستقبال معاملات جديدة وتسليم أوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، كما وتسليم سندات الملكية، واستلام طلبات البدل عن ضائع واظهار الحدود والافادات العقارية".

وقالت: "اما بالنسبة للمراجعات كافة، فتُقبل فقط من اصحاب العلاقة مزودين بصورة عن هويتهم، أو من وكلائهم القانونيين المزودين بوكالتهم المصدقة لدى كتاب العدل".

أضافت: "بالنسبة الى الاعتراضات على أي معاملة، توضح المديرية أن أبوابها مفتوحة لمن يجد لديه اعتراض أو ملاحظة طيلة أيام العمل الاسبوعي ضمن أوقات الدوام الرسمي".

وأشارت الى أن "بعض أمانات السجل العقاري ستفتح أبوابها لاكثر من ثلاثة أيام في الاسبوع ، لذلك فإن برنامج دوام العمل سيكون ملصقاً عند مدخل كل أمانة في المناطق كافة".