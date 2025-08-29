استدعت السويد السفير الروسي احتجاجا على الضربات الروسية على كييف والتي أسفرت عن مقتل 23 شخصا على الأقل، حسبما أعلنت وزارة الخارجية.

وأوضحت الوزارة أن استدعاء السفير جاء “احتجاجا على الهجمات الروسية المتواصلة على المدن الأوكرانية والمدنيين”.

وكتبت وزيرة الخارجية ماريا مالمر ستينرغارد على منصة إكس: “من الواضح أن روسيا لا ترغب في السلام في ظل استمرار هجماتها في أنحاء أوكرانيا. حان الوقت الآن لزيادة الضغط على روسيا، بما في ذلك من خلال فرض المزيد من العقوبات”.

وأشارت الى أن الحكومة السويدية “تريد أن ترى سلاما عادلا ودائما في أوكرانيا”.