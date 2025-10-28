المركزية- أعلن الرئيس فؤاد السنيورة "قرب إنتهاء المرحلة الأولى من أعمال إنشاء متحف صيدا الوطني وإمكانية فتحه أمام الجمهور وإستقبالهم في هذا المعلم التاريخي الهام، الذي يحتوي على طبقات من الحضارات التي مرت على المدينة ويعود تاريخها لأكثر من ستة آلاف عام". كلام السنيورة جاء خلال جولة تفقدية له مع وفد بلدية صيدا على الأعمال الجارية في المتحف، الذي كانت له مساع خيرة ومساهمة أساسية في إطلاق أعمال إنشائه عبر تأمين هبات تمويله من قبل الصندوقين الكويتي والعربي. وقد تم إستئناف هذه الأعمال مؤخرا من قبل الشركة العربية للأعمال المدنية بعد توقف قسري جراء الأوضاع الإقتصادية وتداعيات الإنهيار المالي في لبنان.

وكان في إستقباله في المتحف: رئيس بلدية صيدا بالإنابة الدكتور أحمد عكرة ، الرئيس السابق للبلدية الدكتور حازم خضر بديع وعقيلته المحامية مايا غسان المجذوب ( رئيسة المجلس الأهلي لمكافحة الإدمان)، المدير التنفيذي للشركة العربية للأعمال المدنية المهندس محمد الشماع، رئيس المصلحة الهندسية في بلدية صيدا المهندس زياد الحكواتي، مدير المشروع المهندس حسين حمادة، والمهندس علي الحاج عن الإستشاري "شركة خطيب وعلمي".

واطلع السنيورة خلال الجولة من المهندس الشماع على مراحل الأشغال التي نفذت من المشروع. ثم كانت جولة ميدانية مشتركة في أرجاء مبنى المتحف، شملت القاعات الكبرى والباحة المشرفة على القسم السفلي حيث أرضية المتحف التي تضم المعالم الأثرية التي لا تزال تظهر في الحفريات وأعمال التنقيب التي جرت من قبل بعثة المتحف البريطاني بإشراف المديرية العامة للآثار.

وإثر الجولة قال السنيورة:"من ضمن متابعتي لهذا الجهد الذي عملت عليه سنوات عديدة ابتداء من المرحلة التي كنت فيها رئيسا للحكومة، وبعد ذلك نائبا عن مدينة صيدا . قمنا اليوم بزيارة تفقدية لهذا المشروع الذي اعتبره من أهم المشاريع التي تقام في مدينة صيدا لإبراز معالم المدينة وتاريخها، وأيضا تأثيراته عند إنجازه الإجتماعية والإقتصادية على المدينة. الحقيقة أنه طرأت ظروف أدت إلى توقف العمل في هذا المعلم الأساسي، بسبب الإنهيار المالي والإقتصادي الذي حصل في لبنان، وبالتالي كانت المساعي خلال هذه الفترة مستمرة مع الطرف الكويتي والمتمثل بالصندوق الكويتي وأيضا بالصندوق العربي، واللذين قدما هبات كبيرة في هذا الصدد، والعمل استمر وسيستمر الآن لاستكمال المرحلة الأولى من هذا المشروع التاريخي الكبير، الذي يعيد القيمة الأساسية التي تتمتع بها المدينة بسبب تاريخها القديم" .

تابع:" أنا على ثقه الآن بأن الجهد الذي سيبدأ بإكمال هذه المرحلة سيستمر إن شاء الله، وسوف نعمل من أجل أن تستكمل المراحل الأخرى من بناء هذا المعلم الكبير ، من خلال الدعم الذي كان ولا يزال إن شاء الله من دولة الكويت والصندوق العربي، ونحن عازمون على أن نتابع هذه المسيرة من أجل إنجاز المتحف".

وختم:"لدي كل الثقة بأنه إن شاء الله سيكون هناك عما قريب إمكانية لتدشين المرحلة الأولى من هذا المتحف ليكون بتصرف الجمهور، وهذا الأمر يقتضي البدء والإعداد منذ الآن من أجل كيفية إدارة هذا المتحف، والإستعداد من أجل أن يكون قادرا على استقبال الجمهور الذي يمكن أن يزور هذا المعلم التاريخي، والذي يعود إلى أكثر من ستة آلاف سنة منذ ما قبل الميلاد ويحتوي على طبقات من الحضارات التي مرت على هذه المدينة".

عكرة

من جهته، شكر عكرة للرئيس السنيورة متابعته الدائمة لشؤون مدينته وتواصله في ما خص حاجات المدينة عموما، ومتحف صيدا موضوع هذه الزيارة خصوصا"، وأكد ان "بلدية صيدا تضع نصب اعينها اعادة الحركة السياحية الى المدينة وتنشيطها، وهذا تجلى من خلال المهرجانات التي اقامتها البلدية ولجنة النشاطات فيها منذ اربعة اشهر حتى اليوم، وأن هذه البشرى من الرئيس السنيورة اليوم تشكل دعما اساسيا ضمن جهود وضع مدينة صيدا على الخارطة السياحية سواء الداخلية او الدولية".

وختم بتوجيه شكر من "خلال الرئيس السنيورة الى الجهات المانحة لا سيما الصندوق الكويتي والصندوق العربي"، مثمنا روح الأخوة العربية التي يتم ترجمتها بشكل دائم من خلال هكذا مبادرات".