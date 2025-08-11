قال السفير الأميركي لدى حلف شمال الأطلسي ماثيو ويتاكر: "إن حضور فلاديمير زيلينسكي لقمة ألاسكا ممكن، لكنه لم يحسم بعد ويعتمد على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب"، بحسب "روسيا اليوم".

ووصف ويتاكر حضور زيلينسكي للقمة، في تصريحات صحافية له، بأنه "ممكن ومفضل"، لكنه أوضح أن القرار النهائي بشأن مشاركة زيلينسكي لا يزال بيد ترامب ولم تصدر دعوة رسمية بعد بهذا الشأن.

ومن المقرر أن تعقد قمة ألاسكا في 15 آب الحالي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويدرس البيت الأبيض بجدية دعوة زيلينسكي، حيث وصف مسؤولون أميركيون كبار الدعوة بأنها "قيد الدراسة" و"ممكنة تماما".

ونقلت "أن بي سي نيوز" عن مصادر أميركية مطلعة قولها: "إنه في الوقت الحالي، يركز البيت الأبيض على التخطيط للاجتماع الثنائي، لكن ترامب لا يزال منفتحا على عقد قمة ثلاثية مع الزعيمين".

ونقلت القناة عن أحد الأشخاص المطلعين على المناقشات قوله :"إنه في حال سفر زيلينسكي إلى ألاسكا، فليس من الواضح ما إذا كان سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نفس الغرفة أم لا".