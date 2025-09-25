أفادت وزارة الزراعة في بيان، بأن "في سابقة تاريخية تهدف إلى إرساء نهج تشاركي شامل في إدارة القطاع الزراعي، أعلن وزير الزراعة الدكتور نزار هاني تشكيل المجلس الزراعي الأعلى في وزارة الزراعة، وذلك بموجب القرار رقم (520/1) الصادر استناداً إلى القوانين والأنظمة المرعية الإجراء".

وأشارت الى أن "هذا المجلس يُعدّ الأول من نوعه في تاريخ الوزارة، حيث يجمع تحت مظلته ممثلين عن الإدارة الرسمية والقطاع الأكاديمي والخبراء والقطاع الخاص، بما يوفّر منصة وطنية عليا لتوحيد الرؤى ورسم السياسات الزراعية المستقبلية".

وأوضحت ان "تشكيل المجلس جاء انطلاقاً من حرص وزارة الزراعة على تعزيز الحوكمة والشفافية، وإشراك مختلف المكونات الزراعية في صنع القرار، بما يتماشى مع خطط الإصلاح والتطوير التي تقودها الوزارة، ويستجيب لتطلعات المزارعين في مختلف المناطق اللبنانية".

وبحسب القرار، يضم المجلس في عضويته:

وزير الزراعة الدكتور نزار هاني – رئيساً

المدير العام للزراعة المهندس لويس لحود – نائباً للرئيس

المديرة العامة للتعاونيات المهندسة غلوريا أبو زيد – عضواً

عميدة كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية الدكتورة نادين ناصيف – عضواً

المهندس خير الجراح – عضواً

الدكتورة لارا واكيم – عضواً

الدكتور شادي حمادة – عضواً

السيد محمد الحسيني – عضواً

رئيس مصلحة الإحصاء والدراسات الاقتصادية في وزارة الزراعة – مقرراً

وسيتولى المجلس المهام الموكلة إليه بموجب المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983، ولا سيما في ما يتعلق بتحديد الأولويات الزراعية، مراجعة السياسات والخطط، تعزيز استدامة الإنتاج، ودعم المزارعين في مواجهة التحديات.

واعتبر الوزير نزار هاني أن هذه الخطوة "تمثل محطة تأسيسية في مسار تحديث القطاع الزراعي في لبنان، حيث نضع لأول مرة إطاراً مؤسساتياً يضمن إشراك الخبراء والأكاديميين والقطاع الخاص في صياغة الاستراتيجيات الوطنية".

أضاف: "المجلس الزراعي الأعلى سيكون شريكاً أساسياً للوزارة في تحقيق أهدافها، وفي مقدمتها تعزيز الأمن الغذائي، حماية المزارعين، وتطوير الزراعة المستدامة كرافعة للنمو الاقتصادي والاجتماعي".