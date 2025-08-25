المركزية- أكد نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي طوني الرامي أن "القطاع السياحي أثبت صموده وقدرته على إثبات الوجود على رغم التحديات، وهو من ركائز الاقتصاد الوطني".



ولفت إلى مساهمة السياحة بشكل كبير في الدخل القومي عام 2010 قبل أن يتراجع بفعل الأزمات، مشددًا على أنّ "لبنان قادر على استعادة موقعه الريادي بفضل تنوّعه وغناه السياحي، وبالتالي يجب تحديث التشريعات السياحية وتنظيم القطاع"، مقترحاً "إنشاء مطار سياحي متخصص يدعم الحركة السياحية ويخلق منافسة على أسعار التذاكر، بما يعزز جاذبية لبنان".