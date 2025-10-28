المركزية - بدعوةٍ من المجلس القاري لأستراليا ونيوزيلندا، قام الرئيس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم روجيه هاني، يرافقه الأمين العام العالمي جورج أبي رعد، بزيارةٍ رسميةٍ إلى أستراليا امتدّت على أسبوع كامل، شاركا خلالها في لقاءاتٍ واحتفالاتٍ نظّمتها الجامعة في مختلف الولايات الأسترالية، في إطار تعزيز الروابط بين لبنان المقيم والمنتشر، وتثبيت حضور الجامعة كجسرٍ حيويٍّ يربط الجاليات اللبنانية في الخارج بالوطن الأم، ودعم العمل الاغترابي في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية والوطنية.

أبرز المواضيع التي تناولتها الزيارة، حثّ افراد الجالية على التسجيل للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، مع التأكيد على ضرورة إشراك المغتربين بشكل فعلي فيها من خلال الاقتراع ل ۱۲٨ نائب في البرلمان اللبناني، لا الاكتفاء بانتخاب ستة نواب مخصصين للمغتربين. وشدّد الوفد على أهمية تعديل القانون الانتخابي الحالي بما يضمن مساواة اللبنانيين المقيمين والمغتربين في حق التمثيل والمشاركة السياسية الكاملة.

كما ذكّر الوفد بضرورة تسجيل الولادات والزيجات في القنصليات اللبنانية وبطلب استرداد الجنسية من الذين فقدوها، وحثّ رجال الاعمال على التحضير للاستثمار في لبنان حالما يستتب الوضع الأمني والاقتصادي فيه. بالإضافة الى شرح اهمية بطاقة المغترب التي اطلقتها الجامعة والتي تهدف الى منح امتيازات للمغترب اللبناني من قبل المؤسسات المتعاونة.

وخلال اللقاء مع بعض البرلمانيين، شكر الوفد الدولة الأسترالية على دعمها الدائم للبنان في سعيه لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيه، وعلى مواقفها المبدئية الداعية إلى حصر السلاح بيد الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الشرعية.

رافقهما في جولتهما رئيس المجلس القاري لأستراليا ونيوزيلندا انطوان كرم ورئيس مجلس الأمناء الشيخ ميشال الدويهي.

وفي ولاية نيو ساوث ويلز، انضم اليهم رئيس مجلس الولاية الدكتور شاين جحا وألاعضاء : بول شلهوب (نائب الرئيس)، بترا فخري (أمين السر)، وريشارد ملكي (أمين الصندوق)، بالإضافة الى أعضاء المجلس القاري: إبراهيم الخوري (نائب الرئيس)، بيار السخن (أمين الصندوق)، ميراي الشدياق (الإعلام)، رفول رحمة (الشؤون الاجتماعية)، وكارين خوري (لجنة الشؤون الانتخابية) بالإضافة الى الشيخ جو عريضة الرئيس السابق للمجلس القاري، وعبدالله الهاني (مسؤول مجلس ولاية كوينزلاند).

وفي ولاية كانبرا انضم اليهم رئيس مجلس الولاية جورج سلوم، نائبُ الرئيس بول خوري، وأمينُ السر خليل فرح، وأمينُ الصندوق داني خوري ومستشارةُ الشؤون الاجتماعية في المجلس القاري وداد رحمة.

وفي ولاية فيكتوريا، انضم اليهم رئيس مجلس الولاية رامي عيد، نائب الرئيس محمد المصطفى، المختار ميلاد الحلبي الرئيس الأسبق لمجلس ولاية فكتوريا ، أمين الإعلام منيف متري، بإلاضافة إلى الأعضاء بيار الخيسي ونبيل خنيصر.

شملت الزيارة الاجتماع بالقناصل اللبنانيين، زيارة برلمان نيو ساوث ويلز وبرلمان فيكتوريا، ولقاءات عدة مع رجال الاعمال، ممثلي الأحزاب والجمعيات اللبنانية، رؤساء الطوائف، لقاء مع الصحافة وعدة مقابلات صحفية، بالاضافة الى المشاركة في حفل فرع سيدني "من صور الى طرابلس". كما وضع الوفد إكليلا من الغار على نصب الجندي المجهول لأستراليا وقاموا بزيارة لنصب شهداء الجيش اللبناني في نادي الشباب اللبناني في ملبورن. هذا ولبى الوفد دعوات لوجهاء الجالية أعربت خير تعبير عن كرم الضيافة اللبنانية لديهم.

خلال الزيارة قام الرئيس والأمين العام بمنح دروع تكريمية لمسؤولين في الجالية اللبنانية في استراليا عربون تقدير للجهود التي يقومون بها للعناية بالجالية ولإعطاء أفضل صورة عن لبنان الانتشار بالإضافة الى من ساهم في إنجاح هذه الزيارة.

وتضمّن برنامج الزيارة سلسلة لقاءاتٍ واحتفالاتٍ أقيمت في مختلف الولايات الأسترالية، استُهلّت في سيدني وتواصلت في كانبرا وملبورن، وهي كالتالي:

• زيارة الى القنصل العام اللبناني في نيوساوث ويلز.

• لقاء مع رجال الاعمال اللبنانيين في مكتب رئيس مجلس ولاية نيوساوث ويلز الدكتور شاين جحا

• مؤتمر صحافي في سيدني

• العشاء السنوي لمجلس ولاية نيو ساوث ويلز على شرف الوفد الزائر

• مقابلة إذاعية مع السيدة سوزان حوراني على إذاعة صوت الغد

• جولة في برلمان ولاية نيو ساوث ويلز في سيدني

• مأدبة غداء على شرف وفد الجامعة اللبنانية الثقافية في سيدني برعاية السيد والي وهبة

• زيارة سيادة المطران روبير رباط، راعي أبرشية الملكيين الكاثوليك في سيدني

• زيارة لسيادة المطران أنطوان شربل طربيه راعي الأبرشية المارونية في أستراليا ونيوزيلندا وأوقيانيا

• زيارة رسمية إلى البرلمان في ولاية نيو ساوث ويلز

• لقاء نقاش وتشاور في مقر رابطة بشري - سيدني

• عشاء للمجلس القاري لأستراليا ونيوزيلندا ختاما لزيار الوفد العالمي لولاية نيو ساوث ويلز كرم فيه شخصيات إعلامية واجتماعية بارزة في سيدني

• لقاءات اجتماعية في سيدني

• وفد الجامعة يضع إكليلًا من الغار على ضريح الجندي المجهول في كانبرا

• عشاء في منزل رئيس مجلس ولاية كانبرا جورج سلّوم على شرف الرئيس والامين العام العالمي

• زيارة برلمان ولاية فكتوريا في ملبورن

• زيارة القنصل العام اللبناني في ملبورن

• زيارة دير مار شربل في ملبورن

• لقاء تشاوري في ملبورن بدعوة من مجلس ولاية فكتوريا في الجامعة

• عشاء في منزل رئيس مجلس ولاية فكتوريا رامي عيد على شرف وفد الجامعة

• الوفد العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم يختتم زيارته لأستراليا بوضع إكليل من الزهر على نصب شهيد الجيش اللبناني في نادي شباب لبنان في ملبورن