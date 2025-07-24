التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين اليوم زعيمي الاتحاد الأوروبي أنطونيو كوستا وأورسولا فون دير لايين، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية، في قمّة تُعقد وسط خلافات بين الطرفين تشمل ملفات شتّى من التجارة إلى الحرب في أوكرانيا، بحسب وكالة "فرانس برس".

وتسعى الصين لتعزيز علاقاتها مع القارة العجوز، وتُقدّم نفسها بصفتها شريكا موثوقا به أكثر من الولايات المتّحدة في عهد دونالد ترامب، وموئلا للاستقرار في عالم مضطرب.

ودعا الرئيس الصيني إلى "تعزيز الثقة المتبادلة في العالم الراهن المضطرب"، مشدّدا على أنّ "الطرفين قادران على إيجاد أرضية مشتركة رغم الخلافات الكثيرة التي تباعد بينهما".

وقال مخاطبا كلا من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا :"كلّما ازداد الوضع الدولي خطورة وتعقيدا، كلّما ازدادت ضرورة تكثيف الصين والاتحاد الأوروبي للتواصل، وتعزيز الثقة المتبادلة، وتعميق التعاون"، بحسب ما نقل عنه بيان لوزارة الخارجية الصينية تلقّته وكالة "فرانس برس".

أضاف:"يجب على القادة الصينيين والأوروبيين مرة أخرى إظهار بُعد النظر والالتزام، واتخاذ الخيار الاستراتيجي الصائب الذي يلبّي تطلّعات الشعب ويصمد أمام اختبار التاريخ".