عبر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الجمعة، عن قلقه بشأن حدوث انقسام داخلي وتقويض وحدة البلاد، مؤكدا أن طهران لا تسعى للحرب مع إسرائيل أو الولايات المتحدة.



وقال بزشكيان، ردا على موقف الحكومة من تفعيل آلية الزناد بواسطة الترويكا الأوروبية: "قلقي الرئيسي، حتى قبل نقاش إعادة فرض العقوبات، والذي لا نرغب بطبيعة الحال في تفعيله، هو ما يحدث داخل البلاد. قلقي الرئيسي هو الهتافات والأصوات التي تُرفع والتي تسعى لتقويض هذه الوحدة والتماسك الناشئين اللذين يتشكلان للتو".

وأوضح بزشكيان: "لا ينبع خوفي من ردود الفعل العنيفة أو التهديدات الخارجية؛ بل ينبع خوفي الرئيسي من النزاعات الداخلية والانقسامات الداخلية، والصراعات التي تنشأ أحيانا لأسباب تافهة. والأعداء أيضا طماعون في هذه النزاعات تحديدا".

وأضاف الرئيس الإيراني: "لا نسعى إطلاقا لتفعيل قانون سناب باك؛ ولكن من المشكوك فيه أن بعض الدول الأوروبية، التي تنتهك هي نفسها العديد من القوانين الدولية، تتهمنا اليوم بعدم احترام إطار العمل كيف نقبل مثل هذه الادعاءات من هذه الدول؟".

وفيما يتعلق باحتمالات تجدد الحرب على بلاده، قال بزشكيان: "لا نسعى للحرب، ولكن إذا أرادوا الغزو، فسنواجههم بقوة. لا نريد القتال، وقد قلنا ذلك منذ البداية، لكننا لا نخشى الحرب أيضا. وقد أثبت شعبنا أيضا أنه في حال اندلاع الحرب، سيتعزز التماسك والوحدة الداخلية بقوة أكبر بكثير".