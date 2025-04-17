Apr 17, 2025 7:14 AMClock
دوليات
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الذهب يواصل ارتفاعه القياسي

واصل الذهب صعوده القياسي وسط إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن في ظل تصاعد التوتر العالمي بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.
 
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 3346.20 دولاراً، بعد أن لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3357.40 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.
 
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 في المئة إلى 3359.50 دولاراً.

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