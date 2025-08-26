ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين مع تراجع قيمة الدولار، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة ليسا كوك، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وبحلول الساعة 00:55 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليسجل 3384.34 دولاراً للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ 11 آب. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 0.4% إلى 3432.40 دولار.

في المقابل، تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.3% مقابل سلة من العملات، مما جعل المعدن النفيس أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.

وتأتي هذه التطورات بعد خطوة غير مسبوقة من ترامب بإقالة ليسا كوك، أول امرأة أمريكية من أصول أفريقية تشغل عضوية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، على خلفية مخالفات تتعلق برهنين عقاريين.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد أشار يوم الجمعة الماضي إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي، محذراً من تزايد المخاطر التي تواجه سوق العمل. وتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة CME إلى أن الأسواق تسعّر حالياً فرصة بنسبة 83% لخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماع السياسة النقدية المقرر في 17 أيلول.

وعادة ما يدعم خفض أسعار الفائدة أسعار الذهب، كونه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة 0.4% إلى 38.72 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 0.7% إلى 1352 دولاراً، فيما ارتفع البلاديوم 1% ليسجل 1096.75 دولاراً.