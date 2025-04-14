المركزية- قضى المعاون أول في الجيش اللبناني فادي الجاسم، ابن منطقة وادي خالد الحدودية في محافظة عكار شمالي لبنان متأثراً بإصابته إثر تفكيك مواد منفجرة في وادي العزية في الجنوب.

وقال الجيش اللبناني، في بيان، إنه "في أثناء إجراء وحدة مختصة من الجيش مسحًا هندسيًّا لأحد المواقع في منطقة وادي العزية- صور، انفجر جسم مشبوه ما أدى إلى استشهاد عنصر من الوحدة وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متوسطة".

عون معزيا: وأعرب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عن "ألمه لاستشهاد عسكري وإصابة ثلاثة بجروح خلال تفكيك مواد منفجرة في وادي العزبة في الجنوب"، وقال: "مرة جديدة يدفع الجيش من دماء أبنائه ثمن بسط سلطة الدولة على الجنوب وتحقيق الاستقرار فيه من خلال تنفيذ القرار ١٧٠١".

وأشار إلى أن "هذه الشهادة الجديدة تؤكد مجددا أن المؤسسة العسكرية تبقى الملاذ الوحيد لجميع اللبنانيين للمحافظة على أمنهم وسلامتهم وبسط السيادة على الأرض اللبنانية".

وعزى رئيس الجمهورية قائد الجيش العماد رودولف هيكل بالعسكري الشهيد، متمنيا "الشفاء العاجل للجرحى".

الجيش ينعي: ونعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، المعاون أول الشهيد فادي محمد الجاسم، الذي استشهد بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٤ جراء انفجار جسم مشبوه في أحد المواقع في منطقة وادي العزية - صور، وفيما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد ١٩٨٢/٢/٥ وادي خالد – عكار.

- تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من ٢٠٠٨/٢/٢٦.

- حائز على تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- متأهل وله ولدان.

(تحدد مراسم التشيع لاحقًا)

توغل اسرائيلي: هذا، وكانت قوة من الجيش الإسرائيلي قد توغلت بعد ظهر اليوم بسيارات مدنية وعسكرية باتجاه ضفاف نهر الوزاني.

و أطلق الجيش الاسرائيلي رشقات نارية وقام بتمشيط باتجاه منطقة الحميض والمروج عند اطراف بلدة علما الشعب في قضاء صور وسط تحليق للطيران الاستطلاعي في الاجواء .

كما افيد انه ورغم المخاطر والتهديدات، يستمر فريق العمل في دائرة المساحة في الجنوب، بتكليف من مجلس الجنوب الكشف على المباني المهدمة كليا او جزئيا وتحديد معالم الأرض في بلدتي الناقورة وشمع. وقد نجا الفريق من شرك مفخخ كان قد أعده العدو داخل أحد المنازل في بلدة شمع.



وينتظر حضور فريق هندسي من الجيش للكشف على الشرك وتفكيكه".