أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية أكثر من 330 مسيّرة أوكرانية والسيطرة على بلدة في مقاطعة دونيتسك إلى جانب تحييد أكثر من 1000 عسكري أوكراني في جبهات القتال المختلفة، بحسب "سكاي نيوز".

وقالت: "إن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها اسقطت 25 مسيّرة أوكرانية فوق مناطق عدة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وأوضحت في بيان: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 23:50 بتوقيت موسكو يوم 11 آب إلى الساعة 03:40 بتوقيت موسكو يوم 12 منه، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة، ودمرت 25 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 22 مسيرة أسقطت فوق مقاطعة روستوف و3 مسيرات فوق مقاطعة ستافروبول".