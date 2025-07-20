أعلنت وزارة الداخلية المصرية، في بيان رسمي، عن "استهداف عناصر إرهابية تابعة لحركة "حسم" حاولت تنفيذ عمليات تخريبية داخل البلاد".

وقالت الداخلية في بيانها إن "جهود الوزارة مستمرة للحفاظ على مقدرات الدولة والاستقرار الأمني، والتصدي لكافة المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان الإرهابية لزعزعة الأمن وإثارة الفوضى".

وأضافت الوزارة أن "معلومات وردت تفيد بأن قيادات حركة "حسم"، الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية الهاربة في تركيا، تقوم بالإعداد والتخطيط لإحياء نشاطها، وارتكاب عمليات عدائية تستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية".

وأوضحت أنّ "المخطط يتضمن دفع أحد عناصر الحركة الهاربين في إحدى الدول الحدودية، والذي سبق أن تلقى تدريبات عسكرية متطورة، للتسلل إلى البلاد بصورة غير شرعية لتنفيذ هذه العمليات".

وتزامناً مع ذلك، أعدت الحركة مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تدريبات لعناصرها في منطقة صحراوية بإحدى الدول المجاورة، ويتضمن تهديدات بتنفيذ عمليات "إرهابية" داخل البلاد.