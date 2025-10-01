قام النائب أحمد الخير بجولة ميدانية لمتابعة أعمال الصيانة والتزفيت على طريق حمدون والطريق البحري في منطقة المنية، يرافقه أعضاء بلدية المنية، مشهور طبو (رئيس لجنة الاستلام)، فواز خضر، ناصر مطر(رئيس لجنة الرياضة )،جمال شاكر(رئيس لجنة التلزيم)، إلى جانب متعهد الأعمال ومهندس الشركة الاستشارية خطيب وعلمي.

وقد جاءت الجولة في إطار الإشراف المباشر على سير الأعمال والتأكد من دقة التنفيذ وفق المعايير المطلوبة، انطلاقاً من حرص النائب الخير و بلدية المنية على تحسين البنى التحتية وتوفير أفضل الخدمات لأبناء المنطقة وتعزيز سلامة الحركة اليومية للمواطنين.