أبلغت الولايات المتحدة الثلاثاء المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، بقرارها الانسحاب من المنظمة الدولية. وعللت الخارجية الأميركية هذا القرار بأن "استمرار المشاركة في اليونسكو لا يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة". وجاء في بيان الخارجية الأميركية أن "منظمة اليونسكو تعمل على دعم القضايا الاجتماعية والثقافية المثيرة للانقسام، وتُركز بشكل مبالغ فيه على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وهي أجندة عالمية وأيديولوجية للتنمية الدولية تتعارض مع سياستنا الخارجية القائمة على مبدأ ’أميركا أولا‘. كما أن قرار اليونسكو بقبول “دولة فلسطين” كدولة عضو يُعد إشكالياً للغاية، ويتعارض مع السياسة الأميركية، وقد ساهم في انتشار الخطاب المعادي لإسرائيل داخل المنظمة". وأشار بيان الخارجية الأميركية إلى أن "المشاركة الأميركية المستمرة في المنظمات الدولية ستركز على تعزيز المصالح الأميركية بوضوح وقناعة".

وذكر البيان أنه بموجب المادة الثانية (6) من دستور اليونسكو، سيدخل انسحاب الولايات المتحدة حيز التنفيذ في 31 كانون الأول/ديسمبر 2026. وستظل الولايات المتحدة عضوا كامل العضوية في اليونسكو حتى ذلك الوقت.

وهذه هي المرة الثانية التي تنسحب فيها الولايات المتحدة من المنظمة خلال العقد الأخير.

فخلال ولاية ترامب الأولى أعلنت إدارته في العام 2017 الانسحاب من اليونيسكو ودخل هذا الانسحاب حيز التنفيذ في نهاية العام 2018. لكن وبعد وصول الديمقراطيين إلى البيت الأبيض أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن إعادة انضمام الولايات المتحدة إلى اليونيسكو في تموز من العام 2023 بعد خمس سنوات من الغياب.