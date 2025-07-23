المركزية- نظّم مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش بالتعاون مع جامعة القديس يوسف ونادي بيروت بيلدرز – الليونز، ورشة عمل بعنوان "الحوكمة الرشيدة في مشروع استعادة الدولة" في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان، بحضور مدير مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية ممثلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل.

خلال الورشة، ألقى العميد الإداري علي بو حمدان مدير المركز كلمة أكّد فيها أن الحوكمة الرشيدة هي السبيل لحماية الاستقرار وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة.