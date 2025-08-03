أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمينة يحيى سريع مساء اليوم الأحد أن الجماعة “نفذت 3 عمليات نوعية بمسيّرات ضد أهداف للعدو الإسرائيلي في يافا وعسقلان وحيفا”.

وأضاف: “عمليتان استهدفتا موقعين في منطقتي يافا وعسقلان والثالثة استهدفت ميناء حيفا”.

وأكد سريع: “لن نتخلى عن واجباتنا تجاه شعبنا الفلسطيني والمسجد الأقصى وإخواننا في غزة. الصمت على حرب الإبادة بحق إخواننا في غزة عار وخزي سيلاحق الأمة طوال تاريخها”، مشددا في الوقت ذاته على أن “عواقب الصمت على الإبادة بغزة ستكون وخيمة على كل الشعوب والبلدان عاجلا أو آجلا”.