أعلنت حركة “أنصار الله” اليمنية (الحوثيون) استهداف مطار بن غوريون في إسرائيل بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع “فلسطين2”.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان: “انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها الجيش الإسرائيلي بحق إخواننا في قطاع غزة.. وردا على اقتحام قطعان الصهاينة للمسجد الأقصى وتدنيسهم لباحاته الشريفة.. نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع “فلسطين٢””.

كما شدد على أن “اليمن مستمر في عملياته الاسنادية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة”.