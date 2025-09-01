9:58 AMClock
الحوثيون يعلنون استهداف سفينة بصاروخ باليستي

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، إطلاق صاروخ باليستي باتجاه سفينة "سكارليت راي" في البحر الأحمر.

