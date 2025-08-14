أعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن "تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي من طراز "فلسطين 2".

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان، نقلته "روسيا اليوم" :"إن الضربة أصابت هدفها بدقة، ما أدى إلى فرار المستوطنين إلى الملاجئ وتعليق حركة المطار"، موضحة أن "هذه العملية جاءت انتصاراً للشعب الفلسطيني ومقاوميه، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق سكان قطاع غزة".

وأكد البيان أن "التطورات الميدانية تسير وفق الخطة المرسومة"، مشيراً إلى أن "المقاتلين من مختلف الفصائل الفلسطينية مستعدون لإفشال أي تحركات إسرائيلية تهدف إلى احتلال غزة أو تهجير سكانها، على غرار إحباط ما سماه عملية عربات جدعون العسكرية السابقة".

وشددت القوات المسلحة اليمنية على "استمرار دعمها للشعب الفلسطيني"، متعهدة ب"تصعيد عملياتها الإسنادية حتى وقف الهجمات الإسرائيلية ورفع الحصار عن غزة".