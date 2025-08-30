زار وزير الزراعة الدكتور نزار هاني على رأس وفد من الوزارة النائب زياد الحواط في جبيل ، وكانت جولة ميدانية في المدينة وقرى القضاء تم الاطلاع فيها ميدانياً على مشاكل المزارعين وحاجاتهم .

وبنتيجة الزيارة كان تأكيد على دعم الوزارة القطاع الزراعي في جبيل ضمن الإمكانات المتوافرة وتأمين التواصل مستقبلاً بين مسؤولي الوزارة والمعنيين بالقطاع في جبيل .

ورافق الوزير هاني في الزيارة المدير العام للوزارة المهندس لويس لحود والمديرة العامة للتعاونيات المهندسة غلوريا أبو زيد ، ورئيس المكتب التنفيذي للمشروع الأخضر المهندس ريمون الخوري .

ورحّب النائب الحواط بالوفد ، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي يؤمن مداخيل الكثير من العائلات ، وله بعد اقتصادي تاريخي في المنطقة .

وطالب بتعزيز التعاونية في نهر ابراهيم وتقديم الدعم المطلوب لها لمساعدتها على الإستمرار في الظروف الصعبة التي يجتازها لبنان . ولفت إلى أن إمكانات المساعدة متوفّرة وسهلة من خلال المشاريع الكبيرة المموّلة في وزارة الزراعة .

وتوجه الحواط إلى هاني بالقول : نحن نتّكل عليك في دعم القطاعات الزراعية المختلفة في جبيل ، وتحقيق التواصل والربط بين الوزارة والمعنيين بهذه القطاعات .

وتوقّف عند مشاكل قطاع الصيد البحري لا سيما المخاطر التي تهدّد وجوده مع الاتجاه إلى تحويل الاستثمار منه إلى الرحلات السياحية ، مشدّداً على ضرورة الحفاظ عليه لأهميته وطابعه التراثي الجمالي .

أما الوزير هاني فأكد انفتاحه على تلبية المطالب ضمن الإمكانات الموجودة ، مؤكداً العمل عليها .

وأشار إلى أن الوزارة وهو على الصعيد الشخصي يضعون موضوع الصيد البحري على رأس الأولويات ، لافتاً إلى الجهد الكبير المبذول لوضع حد للمخالفات لا سيما الصيد بالديناميت . ولاحظ تقدّماً ملموساً على هذا الصعيد ، مؤكداً استمرار العمل لتحسين وتعزيز هذا القطاع وسائر القطاعات ، آملاً تحقيق تقدّم ملموس والسير للأمام .

بعد ذلك عقد إجتماع مع مسؤولي تعاونية الصيادين في جبيل وعمشيت والبربارة ونهر ابراهيم وحالات والفيدار ، تم فيه استعراض الواقع والمشكلات .

ثم انتقل الوفد إلى مبنى إتحاد بلديات جبيل حيث انضم إلى الإجتماع النائب سيمون أبي رميا وقائمقام جبيل السيدة نتالي مرعي الخوري ورؤساء بلديات القضاء.

وانطلق الوفد بجولته الميدانية فزار معمل جورج مونس الزراعي في جبيل وانتقل بعدها إلى دير مار مارون عنايا حيث كان في استقباله الأباتي هادي محفوظ ورئيس الدير الأباتي ميلاد طربية . واستكملت الجولة بزيارة راعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون .

وكانت محطة للوفد في بلدة لحفد حيث استقبلهم رئيس البلدية ، انتقل بعدها إلى العاقورة فإهمج .