

المركزية- بدأ نادي الحكمة تدريباته في إطار الإستعداد لبطولة لبنان في كرة السلة للموسم المقبل.

وأطلق الحكمة أولى تدريباته بقيادة المدرب العائد جو غطاس وبمشاركة جميع اللاعبين الجدد والقدامى. والملفت ان التمرين حصل في مجمع نهاد نوفل في زوق مكايل بدلاً من قاعة انطوان الشويري في غزير وسط توقعات بأن ينقل الحكمة ملعبه من غزير الى الزوق ابتداء من هذا الموسم.

وأبرز اللاعبين المنضمين الى الحكمة هم: علي حيدر، رودي الحاج موسى، يوسف خياط، والاميركيان ايريك غرين وطوني كار. اما اللاعبون القدامى فهم: جهاد الخطيب، جاد خليل، جيرار حاديديان، مارك خويري، جو ابي خريس وعمر جمال الدين.

الى ذلك، يستعد الحكمة للمشاركة في كأس الاندية العربية في دبي ابتداء من 26 من الشهر الجاري حتى 6 تشرين الاول الى جانب نادي الأنطونية بعبدا.