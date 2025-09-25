نقلت مصادر لبنانية لـ«الأنباء» عن جهات ديبلوماسية غربية، ان “عامل إطالة أمد تنفيذ التزامات الحكومة التي يفرضها «حزب الله» عليها، هو محاولة منه لكسب الوقت الذي يصب في صالحه، بهدف إعادة بناء هيكليته القيادية والعسكرية التي تهشمت خلال الحرب، إضافة إلى إعادة بناء الثقة مع بيئته الشعبية التي اهتزت أيضا بشكل كبير. وقد جاء توقف دفع التعويضات للمتضررين ليزيد حالة التململ في هذه البيئة، بحيث تحاول كسب عامل الوقت للتصويت على عجز الحكومة عن إجبار اسرائيل على الانسحاب حتى الحدود الدولية وبدء عملية إعادة الإعمار، والإيحاء بأنه مع استمرار العدوان والاحتلال يبقى السلاح هو الضمانة في مواجهة الخطر المصيري».

وأضافت المصادر: «في المقابل، فإن عدم انسحاب إسرائيل حتى الحدود وفق القرار 1701، يهدف إلى إبقاء الوضع في جنوب لبنان تحت السيطرة الإسرائيلية بانتظار حسم بعض الملفات الإقليمية، واستئناف الحرب عندما تكون الظروف الإقليمية والدولية مهيأة لذلك».

المصدر: الانباء الكويتية