أعلنت السلطات الإقليمية في اسبانيا، أن "الرياح التي هبت اليوم جعلت عملية مكافحة الحريق الذي ضرب الموقع السياحي لاس ميدولاس، أحد مواقع التراث العالمي لليونيسكو، في غاية الصعوبة"، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".

وأدت موجة الحر التي ضربت إسبانيا الأسبوع الماضي حيث ناهزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية، إلى اندلاع حرائق غابات في جميع أنحاء البلاد.

وصرح المستشار البيئي لمنطقة قشتالة وليون في شمال غرب البلادخوان كارلوس سواريز كينيونيس ، للصحافيين بأنه "تم تسجيل 13 حريقا في ثلاثة أيام مؤكدا أن العديد منها متعمد".

وقال في مؤتمر صحافي: "إن مكافحة حريق لاس ميدولاس الذي خلف أربعة جرحى ستكون "صعبة للغاية" بسبب الأحوال الجوية "السيئة" والرياح "التي تصل سرعتها إلى 40 كيلومترا في الساعة. ولن نسمح بعودة" 700 من السكان تم إجلاؤهم قبل ضمان معايير السلامة في منطقتهم".

وذكرت حكومة قشتالة وليون في بيان "عندما ستكون الحرائق تحت السيطرة ستجري وزارة الثقافة والسياحة والرياضة تقييما تقنيا أوليا لتحديد حجم الأضرار التي لحقت بالتراث".

وتحاول البرتغال المجاورة الاثنين إخماد ثلاثة حرائق كبيرة في شمال ووسط البلاد.

والحريق الأخطر اندلع في ترانكوسو وسط البلاد، وهو نشط منذ السبت ويشارك أكثر من 650 عنصر إطفاء تدعمهم ست طائرات في إخماده.

وأفاد تقرير للحماية المدنية نقلته وكالة أنباء "لوسا" بإصابة ستة اشخاص بجروح طفيفة بينهم ثلاثة من عناصر الإطفاء، علما أن الوضع آخذ في التحسن.