أعلن الحرس الثوري الإيراني اعتقال خلية تابعة لجهاز الموساد الإسرائيلية مؤلفة من 8 أشخاص في محافظة خراسان.

وقال في بيان اوردته "سكاي نيوزعربية"، إن الخلية تلقت تدريبات متخصصة عبر الإنترنت على يد جهاز الموساد، مشيرا إلى أن "مهمة الخلية تمثلت بإرسال إحداثيات للمراكز الحيوية والحساسة ومعلومات عن شخصيات عسكرية إيرانية بارزة".

وقال إن الخلية كانت تخطط لتنفيذ عمليات ضد مسؤولين مدنيين وعسكريين و"تدمير مراكز مهمة" في مدينة مشهد.

وأوضح في البيان أن اعتقال الخلية جاء " نتيجة للعمليات الاستخباراتية الدقيقة والمستمرة التي قامت بها منظمة استخبارات الحرس الثوري في محافظة خراسان رضوي، وبالتنسيق مع الجهات القضائية".

وأشار إلى أن الاعتقال تم خلال الأحداث الأخيرة المعروفة بـ "الدفاع المقدس لمدة 12 يوما"، وقال انهم قاموا "بإرسال إحداثيات للمراكز الحيوية والحساسة، بالإضافة إلى معلومات عن شخصيات عسكرية بارزة لضباط الموساد.

كما تم كذلك ضبط كميات من المواد الأولية اللازمة لصنع منصات إطلاق، وقنابل، ومتفجرات، وفخاخ متفجرة من هذه الشبكة".