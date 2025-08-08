اندلع حريق غابات واسع في منطقة جبلية شمال مدينة لوس أنجلوس الأميركية، وانتشر بسرعة مقلقة، ما أدى إلى إجلاء الآلاف من السكان.

وامتد الحريق ليغطّي أكثر من 2.3 ميل مربع خلال 5 ساعات فقط، وفق ما أفادت به خدمات الطوارئ في مقاطعة فينتورا.

وأكدت السلطات أن الحريق لم يحتو بينما واصل انتشاره باتجاه الشرق، في ظل ظروف مناخية خطيرة تميزت بالحر الشديد والجفاف.

ويشتعل الحريق في منطقة تقع إلى الجنوب من بحيرة "بيرو"، وهي خزان مائي داخل غابة "لوس بادريس" الوطنية، وقريبة من بحيرة "كاستايك"، التي كانت قد تعرضت لحريق "هيوز" المدمر في كانون الثاني الماضي، والذي التهم حينها نحو 15 ميلا مربعا في 6 ساعات، وأدى إلى إصدار أوامر وتحذيرات بالإخلاء لأكثر من 50 ألف شخص.

وفي مقاطعة لوس أنجلوس، صدرت أوامر إخلاء لحوالي 4,200 من السكان، إلى جانب 1,400 مبنى، في حين تم توجيه تحذيرات بالإخلاء إلى نحو 12,500 شخص إضافي، وفق المتحدث باسم إدارة الإطفاء في مقاطعة فينتورا، أندرو دود.