أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار لـ"اللواء"، أنه "كوزير داخلية ملتزم بإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها في أيار المقبل ووفق قانون الانتخاب الساري المفعول، قائلا: "هناك مهل لا بد من انجازها وأولها تسجيل المغتربين للتصويت، وهذا ما بدأنا به لأن المهلة تنتهي في 20 تشرين الثاني المقبل".

وعن امكانية تعديل القانون ولا سيما لجهة انجاز البطاقة الانتخابية والميغا سنتر، قال الوزير الحجار: "الأمور الاخرى المتعلقة بالقانون وتعديله هي رهن ما يجري في المجلس النيابي من نقاشات، وما يقرره المجلس من تعديلات نسير بها كوزارة داخلية اذا أمكن ذلك قبل انتهاء المهل وموعد الانتخابات". وأوضح أنه باشر منذ أسابيع عدة، التنسيق مع وزير الخارجية والمغتربين، وتم إنجاز آلية تسجيل المغتربين.

وفي موضوع اضاءة صخرة الروشة، كشف الوزير الحجار لـ"اللواء"، أنه "طلب من محافظ بيروت اجراء تحقيق اداري مع جمعية "رسالات" التي قدمت طلب التجمع حول مخالفة التعهد الذي تقدمت به وقرار المحافظ ورئيس الحكومة. وسيرفع المحافظ تقريره بنتائج التحقيق الى وزير الداخلية وبناءً عليه يتخذ القرار". وقال: "التحقيق الاداري يسير بالتوازي مع التحقيق العدلي الذي تقوم به فصيلة الروشة في قوى الأمن الداخلي بأشراف مدعي عام التمييز، لذلك فالقضية تأخذ مجراها العدلي والاداري وننتظر نتائج التحقيقات".

