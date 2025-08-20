المركزية- تابع وزير الاتصالات شارل الحاج في مكتبه في الوزارة مع رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية في لبنان فرنسوا سبورير، سبل تعزيز التعاون بين لبنان وفرنسا في مجال الاتصالات، لا سيما ملف التعاون مع شركة Eutelsat (OneWeb) العالمية الرائدة في مجال الأقمار الاصطناعية.

وجرى عرض الإمكانات التي يتيحها هذا التعاون، خصوصًا في مجال توسيع خدمات النطاق العريض وتحديث شبكات الربط، بما يعزّز موقع لبنان في مجال الاقتصاد الرقمي.

