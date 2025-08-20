Aug 20, 2025 1:33 PMClock
اقتصاد
  • Plus
  • Minus

الحاج يعرض التعاون بين لبنان وفرنسا في "الاتصالات"

المركزية- تابع وزير الاتصالات شارل الحاج في مكتبه في الوزارة مع رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية في لبنان فرنسوا سبورير، سبل تعزيز التعاون بين لبنان وفرنسا في مجال الاتصالات، لا سيما ملف التعاون مع شركة Eutelsat (OneWeb) العالمية الرائدة في مجال الأقمار الاصطناعية. 
وجرى عرض الإمكانات التي يتيحها هذا التعاون، خصوصًا في مجال توسيع خدمات النطاق العريض وتحديث شبكات الربط، بما يعزّز موقع لبنان في مجال الاقتصاد الرقمي.
 

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o