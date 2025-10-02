دلَّت تطورات الساعات الماضية أن صفحة «البرودة الرئاسية» طويت، أو في طريقها للتلاشي، من زاوية «وحدة الحكم» لحفظ وحدة البلاد، واستكمال البرنامج الانقاذي للحكم والحكومة في ضوء مندرجات خطاب القسم والبيان الوزاري، سواءٌ لجهة حصر السلاح، وإنفاذ كلمة القانون، والإعداد لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وإحياء الجلسات النيابية لتمرير المشاريع الاصلاحية.

وفي السياق، اكد اجتماع رؤساء الحكومات السابقين: نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة وتمام سلام على ان تعاون السلطات الدستورية وتضامنها يحقق الاهداف الوطنية المرتجاة.

ومن هذه الزاوية، بدأ المسار القضائي يأخذ مجراه في ملاحقة مخالفي قرار منع اضاءة صخرة الروشة، حيث سطّر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، وبعد اجتماعه مع رئيس الحكومة، بلاغي بحثٍ وتحرٍّ بحق شخصين ممن توافرت اسماؤهم من المسؤولين عن اضاءة صخرة الروشة يوم الجمعة الماضي. وذكرت المعلومات ان هذا الإجراء جاء بعد ان جرى استدعاء هذين الشخصين إلى التحقيق، ورفضا المثول. ومن شأن هذا الإجراء القضائي ان يطوي صفحة السجالات والخلافات حول الموضوع، فيما استمرت حملة التضامن السياسي والشعبي الاهلي مع مواقف رئيس الحكومة نواف سلام، الذي استقبل امس وفودا من «منتدى حوار بيروت» ونواباً وهيئات اهلية.

بالتوازي، لمس زوار رئيس الجمهورية جوزاف عون، «اصراره وسعيه على حفظ الاستقرار الامني والسياسي الداخلي وتعزيز الاقتصاد عبر إجراءات الجيش والقوى الامنية، ومتابعته خلال جولاته الخارجية لكل ما يحقق هذا الاستقرار. وعمله على امتصاص الازمات السياسية من منطلق حماية الدولة والتوصل الى حلول عملية تفيد الجميع».

وذكر زوار بعبدا لـ «اللواء» ان هناك رهاناً على ان تؤدي خطة ترامب لوقف الحرب على غزة اذا ما تم تنفيذها، الى انعكاسات ايجابية على لبنان. لكن الزوار لم يُسقطوا من حسابهم ما يمكن ان يقوم به الكيان الاسرائيلي ضد لبنان من عدوان بحجة عدم تنفيذ حصرية السلاح وعدم استكمال انتشار الجيش في مناطق الجنوب، علما ان الاحتلال هومن يمنع استكمال الانتشار بمواصلة احتلال للعديد من النقاط والتلال والتوغلات في القرى واعمال التفجيروالعدوان بالطائرات المسيّرة.

وجاءت هذه المخاوف بعد تسريبات منسوبة لأحد المواقع الاخبارية اللبنانية لم تتأكد صحتها، مفادها «ان السفيرة الاميركية في بيروت ليزاجونسون ابلغت اعضاء لجنة الاشراف الخماسية خلال اجتماع لها في عوكر مؤخرا (قبل مغادرتها لبنان)، معلومات عن تصعيداسرائيلي مرتقب قد يصل الى بيروت، وانه تم ابلاغ المسؤولين اللبنانيين بهذا الامر». ولم يتم تحديد اي تفاصيل اخرى. ولكن اكدت مصادر دبلوماسية لـ «اللواء» انه لم يحصل اجتماع للجنة الاشراف مؤخرا في عوكر. ومع ذلك هذه التسريبة على مواقع التواصل اثارت القلق عند الكثيرين. لذلك يجب الحذر من هكذا تسريبات مغلوطة هدفها خلق اجواء توتر وانقسام وخلافات لا تفيد لبنان ولا العهد ولا الحكومة.

مجلس الوزراء وتقرير الجيش

ومن المفترض في اول جلسة لمجلس الوزراء ان يقدِّم الجيش اللبناني تقريره الشهري الاول حول خطة حصر السلاح في جلسة تعقد في الاسبوع المقبل، في 6 تشرين اول الجاري.

وتحدثت معلومات ان الجيش سيرفع الى الحكومة تقريره الاول اليوم.

وفي المعلومات المتاحة ان التقرير سيحاكي بالارقام الوقائع على الارض، وما جرى تنفيذه جنوب الليطاني في ضوء الامكانيات العسكرية، واستمرار الاعتداءات الاسرائيلية.

التشريعات

وفي الشأن النيابي، كشفت المصادر المطلعة ان الاتصالات لم تنقطع لايجاد صيغة مقبولة في ما خص مصير الانتخابات النيابية.

والمسألة في نظر اوساط نيابية تتعدى التشريعات في ما خص قانون الانتخاب الى قوانين اخرى، اصلاحية، تتعلق بتفاهمات بين لبنان وصندوق النقد الدولي، كقانون الفجوة المالية، وقانون استقلالية القضاء الذي رده رئيس الجمهورية الى المجلس واتفاقيات مع الدولة، ومطالب للقطاع العام والمتعاقدين في ادارات الدولة.

وخلال اللقاء بين الرئيس عون ووزير الداخلية والبلديات احمد الحجار، تم استعراض جهوزية الوزارة لاجراء الانتخابات في موعدها في مهلة اقصاها نهاية ايار المقبل.

وتطلق وزارة الخارجية اليوم المنصة الخاصة بتسجيل الانتشار اللبناني في الخارج.

المصدر: اللواء