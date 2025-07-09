Jul 9, 2025 9:52 AMClock
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الجيش: توقيف 4 أشخاص شاركوا بالمسيرة المسلحة قبل أيام

المركزية - أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، عن توقيف 4 مواطنين من بين مسلحين ظهروا أثناء إحدى المناسبات في منطقة زقاق البلاط- بيروت.

وقالت قيادة الجيش- مديرية التوجيه في بيان: “إلحاقاً بالبيان الصادر بتاريخ 7 /7 /2025 المتعلق بتوقيف أحد المسلحين الذين ظهروا أثناء إحدى المناسبات في منطقة زقاق البلاط- بيروت بتاريخ 4 /7 /2025، وبعد عمليات الرصد وملاحقة المتورطين، أوقفت دوريات من مديرية المخابرات في مدينة بيروت وبلدة عين قانا- النبطية المواطنين (م.ا.ر.) وشقيقه (م.ا.ر.) و(م.خ.) و(ع.ج.)، الذين كانوا من بين المسلحين المذكورين”.

وتابعت في البيان: “بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

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