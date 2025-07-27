قالت وزارة الدفاع الروسية إن وسائط الدفاع الجوي المناوبة تمكنت الليلة الماضية من اعتراض وإسقاط 99 مسيرة جوية أوكرانية فوق مناطق مختلفة من البلاد، وفق ما أوردت "روسيا اليوم".

وأفادت في بيان بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 99 مسيرة جوية معادية من نوع الطائرات، بما في ذلك 36 مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و 21 فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، وتم تدمير 10 طائرات بدون طيار فوق أراضي مقاطعة كالوغا، و 9 مسيرات في كل من أراضي مقاطعتي فولغوغراد وروستوف، وتم أيضا إسقاط 4 طائرات بدون طيار فوق أراضي جمهورية القرم، و 2 في كل من أراضي مقاطعتي فورونيج وكورسك وفوق البحر الأسود، ومسيرة واحدة في كل من أراضي مقاطعات موسكو ونيجني نوفغورود وأوريول وتامبوف.