قال الجيش الإسرائيلي إن قواته هاجمت دبابات في محافظة السويداء السورية التي تشهد اشتباكات سقط خلالها نحو 40 قتيلا.

وكانت إسرائيل قد تعهدت مرارا بالدفاع عن الأقلية الدرزية التي تتركز في جنوب سوريا.

وأوضح أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على حسابه على منصة "إكس": "جيش الدفاع هاجم قبل قليل عدة دبابات في منطقة قرية سميع (منطقة السويداء) في جنوب سوريا".

وشهدت السويداء خلال الساعات الماضية اشتباكات عنيفة بين العشائر والدروز خلفت 40 قتيلا وأكثر من 100 جريح.

ألقت الحكومة السورية، اليوم الإثنين، باللوم على غياب مؤسسات الدولة؛ خاصة العسكرية والأمنية، في أحداث السويداء.

ودفعت وزارتا الدفاع والداخلية السوريتان بقوات إلى المحافظة.

ولا يزال من غير المعروف ما إذا كانت الدبابات المستهدفة تتبع القوات الحكومية السورية أم أنها من مخلفات الجيش السوري بالمنطقة.