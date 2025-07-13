أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، أن "كتائب الاحتياط عثرت على عدد من مقرّات الكوماندوز المركزيّة للنظام السوريّ السابق في جبل الشيخ، والتي كان يُعتقد أنها كانت ضمن القطاع السوريّ - اللبنانيّ، خلال عهد نظام بشار الأسد".

وقال الجيش في بيان إنه "عثر على معدّات عسكرية، وأكثر من ثلاثة أطنان من الأسلحة، بما في ذلك ألغام مضادة للدبابات، وعشرات العبوات الناسفة، وصواريخ".

وأشار البيان ذاته إلى أن "القوات قد صادرت جميع هذه المضبوطات".

كما ذكر أن "عمليات التفتيش هذه، كانت في منطقة الحدود السورية - اللبنانية، وتهدف إلى منع محاولات تهريب الأسلحة بين البلدين، بهدف حماية أمن مواطني إسرائيل، وسكان مرتفعات الجولان، تحديدا".