أعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذه عملية استباقية في سوريا عبر تدميره مواقع عسكرية تابعة للنظام السوري السابق في الجولان.

https://twitter.com/i/status/1941840530570178821

ونشر الجيش الإسرائيلي مقاطع فيديو توثّق دخول عناصر من قواته إلى أعماق قمة جبل حرمون - لواء 810 وقال إنه يواصل عملياته في سوريا.

وأضاف البيان: "تواصل قوات اللواء 810، التابع لقيادة الفرقة 210، تنفيذ عمليات مستهدفة داخل الأراضي السوري، وخلال إحدى العمليات، قامت كتيبة احتياط من اللواء 810، بالتعاون مع قوات وحدة "يَهَالوم"، بإزالة عدة نقاط عسكرية تابعة للنظام السوري السابق في سوريا".

وتابع: "كانت هذه النقاط تشكل خطَّ التماس الأمامي للعدو بالقرب من قمة جبل حرمون، وتمثل تهديدا مباشرا للمواقع الإسرائيلية في قطاع حرمون".

واختتم البيان: "تواصل قوات اللواء تنفيذ عمليات استباقية في جنوب سوريا لحماية مواطني دولة إسرائيل، وسكان مرتفعات الجولان على وجه الخصوص".