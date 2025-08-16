أعلن المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "بناءً على توجيهات المستوى السّياسي، وفي إطار تحضيرات الجيش لنقل السّكان المدنيّين من مناطق القتال إلى جنوب ​قطاع عزة​، سيتمّ اعتبارًا من يوم غد الأحد تجديد توفير الخيم ومعدّات المأوى لسكان القطاع".

وأشار في تصريح، إلى أنّه "سيتم نقل المعدّات عن طريق معبر كيرم شالوم بواسطة الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، بعد خضوعها لنقتيش دقيق من قبل أفراد سلطة المعابر البرية التابعة لوزارة الدفاع"، مدّعيًا أنّ "الجيش سيواصل العمل من خلال وحدة منسق أعمال الحكومة في المناطق، وفقًا لاحكام القانون الدولي، لإتاحة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع عزة".