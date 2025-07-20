استنكرت "الجمعية الكاثوليكية العالمية" في بيان، "الاعتداء السافر على كنيسة العائلة المقدسة في غزة، وما خلّفه من دمار طال حرمة هذا المكان المقدّس، وسقوط ضحايا وجرحى من المدنيين الأبرياء، وأفرادا من العائلات المسيحية".

وشددت على أن "هذا الاعتداء السافر على بيت عبادة، هو فعل مشين لا يبرّره أي نزاع، ويمثّل انتهاكًا صارخًا لكل القيم الدينية والإنسانية، وتعدّياً مباشراً على كرامة الإنسان ومكانة دور العبادة". وقالت: "إذ نرفع صلواتنا من أجل الضحايا والجرحى، نعبّر عن خالص تعازينا لبطريركية اللاتين في القدس، ولسائر الإخوة المؤمنين في الأرض المقدسة، مؤكدين تضامننا الكامل معهم في هذا الظرف الأليم. كما نوجّه نداءً إلى ضمير العالم من أجل الوقوف إلى جانب الأبرياء في غزة، والعمل الجادّ من أجل وقف دوّامة العنف والدمار، وإرساء دعائم السلام والعدالة، بعيدًا عن كل أشكال الحقد والانقسام".

وأكدت أن "رسالة الكنيسة، في كل زمان ومكان، ستبقى دائمًا رسالة سلام، ومحبة، وعدالة، ورحمة".