كرم رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين ابراهيم الترشيشي القاضي منيف بركات الذي انتقل من موقع النائب الاستئنافي في البقاع الى الرئيس الأول في محافظة النبطية و ذلك خلال حفل أقيم في زحلة بحضور محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة، مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود ،القاضية ريتا حرو ، القاضي عماد الاتات، قائد منطقة البقاع الاقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد نديم عبدالمسيح، مدير امن الدولة في البقاع العميد نبيل الزوقي، رئيس الشرطة العسكرية في البقاع العميد نصرالله نصرالله، رئيس مفرزة زحلة القضائية العقيد احمد زاكي، المقدم رامي الاتات ، رئيس اتحاد بلديات شرق زحلة فواز الترشيشي، رئيس بلدية تربل غابي فرج ، رئيس نقابة الخضار والفاكهة والحمضيات في البقاع الاوسط عمر حاطوم وحشد من المحامين و الفعاليات النقابية و الزراعية.

وقدم ابراهيم الترشيشي درعا تقديرية الى القاضي بركات باسم النقابات الزراعية كما قدم غابي فرج درعا باسم اهالي تربل والبلدية

في كلمته أكد الترشيشي : نحن نكرم رجلاً كان عنوانه منذ اللحظة الأولى هو العدل و النزاهة و الطهارة و الصلابة في الحق و الدفاع عن المظلومين و عدم الامتثال إلى الضغوطات السياسية و كان رمزاً يحتذى به طيلة مسيرته القضائية.



وكانت كلمة للمكرم الرئيس الاول في قصر عدل النبطية القاضي منيف بركات بإسم الوفاء أمام القضاء اقول: عندما تلقيت خبر الرحيل عن الساحة البقاعية كم تمنيت و بكل واقعية رحيل الخبر و من الخبر أخذ العبر لأنه في لحظاتٍ من العمر تجتاح اختلاجات الصدر و مضات و لا ترتاح النفس من مشاعر متضاربة متحاربة تسكن في وجدان قاضٍ ماضٍ متى دقت الساعة في ترسيم حدود الالتباس في المشاعر المسكونة في الروح و كما المجروح يكون المسعى إلى تعميم المناعة في تقديم الالتماس المرتجى لانه يرجى احتباس الدمع الساكن متى آن الأوان.

اضاف القاضي بركات ها هنا كانت ساحة المنازلة الأتعب و الأصعب و الأرعب، سيما و أن العمل القضائي في لبنان ليس ترفاً في المناطق الحساسة حيث يواجه مطلق قاضٍ و انا منهم ملفات معقدة منكدة قاتلة رذيلة تختزن الكثير من الهمزات و الوشوشات و التحديات و الضغوطات و التدخلات و التمنيات ايها الأحبة في اكتمال ٨ سنوات خلت لا بد من الاستذكار أنه في يوم التكريم آنذاك أطلقت وعداً فعهداً أن أكون نائباً عاماً في ضمير الناس كل الناس في البقاع أن لا أكون محصناً في قلاع موصدة الأبواب كمن يمتلك سلطان قوة ليحكم بقوة السلطان، ان اكون منكم و لكم يداً ممدودة الى كل سائل في طلب المستطاع انما على هدي القانون.

واضاف القاضي بركات حيث اترك انايا هنا و لكم في الامتثال وعداً باقون في البال و عهداً راسخون في الذاكرة .

وتوجه القاضي بركات الى صاحب التكريم ابراهيم الترشيشي بالقول قبل المغادرة إلى اهل المبادرة و هذا التكريم المحب: الف تحية من صميم القلب لأنكم تزرعون ما يغذي الجسد و تحصدون ما يقوي الروح ، تزرعون مشروعاً من قيم المحبة على هدي الخير و نأي الشر، و تحصدون ايها الأحبة انساناً من الشيم مزروعاً في كل مكان، اشكر حضوركم فرداً فرداً.

و توجه القاضي بركات بالتحية الى الخلف و إلى المحامين العامين و قضاة التحقيق و إلى المحامين العامين والضابطة العدلية و الإعلاميين والى كل من واكبه في مسيرته

كما شكر القاضي بركات رئيس بلدية تربل غابي فرج على تقديمه الدرع

وكانت كلمة لمدير عام وزارة الزراعة لويس لحود الذي عدد مزايا القاضي منيف بركات .