المركزية- استغرب رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين إبراهيم الترشيشي ما وصفه "بالاستخفاف واللامبالاة في التعاطي مع القطاع الزراعي"، مشيراً إلى أن "آخر القرارات الصادرة عن وزير الداخلية العميد أحمد الحجار، جاءت لتزيد من معاناة المزارعين، إذ لم يدرج الشاحنات والبرادات الزراعية ضمن الاستثناءات من قرار تحديد تواقيت سير الشاحنات على الطريق الدولية شتورا – بيروت".

وتمنى الترشيشي في بيان، "على وزير الزراعة الدكتور نزار الهاني التدخل لدى وزير الداخلية لاقرار هذا الاستثناء وخصوصاً ان الاستثناء الذي صدر أمس طال شاحنات الوقود والمواشي والمياه وجبالات الباطون، علماً ان الشاحنات والبرادات الزراعية كانتا تتصدران قائمة الشاحنات المستثناة"، مطالباً بإدراج الشاحنات المحملة والفارغة في الاستثناء.

وقال: نحن في أمسّ الحاجة إلى هذا الاستثناء، خصوصاً أنّنا نعيش أسوأ أزمة زراعية في تاريخ لبنان، ونعمل بما تبقّى من إمكانات لتصدير المنتجات الزراعية والحدّ من الخسائر. فالبواخر في مرفأي بيروت وطرابلس لا تنتظر، بينما ساعات الانتظار الطويلة على الطرقات تؤخر عملية التصدير وتكبّدنا خسائر كبيرة.

ولفت إلى أن "البرادات تعمل ليلاً نهاراً، مما يضاعف كلفة التبريد ويرفع المصاريف التشغيلية بشكل غير محتمل". وختم: نطالب وزير الداخلية بتعديل هذا القرار بصورة عاجلة، لأن الاستثناء ليس ترفاً بل حاجة اقتصادية وملحّة وضرورية لاستمرار القطاع الزراعي في هذه الظروف القاسية.