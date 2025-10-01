Oct 1, 2025 6:34 PMClock
متفرقات
  • Plus
  • Minus

"التربية" تعلن مواعيد المصادقات الجامعية

تعلن المديرية العامة للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي ، مواعيد المصادقات الجامعيه وفاقا للآتي: 
تقديم طلبات المصادقه للمواطنين ايام 
الثلاثاء - الاربعاء -الخميس 
من الساعه الثامنة والنصف حتى الثانية عشرة ظهرا .  
يتم تسلمها في اليوم التالي 
ايام الثلاثاء -الاربعاء -الخميس من كل اسبوع 
ويوم الاثنين مخصص لمندوبي الجامعات ، فيما يخصص يوم  الجمعه لإنجاز  معاملات المندوبين والليبان بوست.

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o