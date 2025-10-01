تعلن المديرية العامة للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي ، مواعيد المصادقات الجامعيه وفاقا للآتي:
تقديم طلبات المصادقه للمواطنين ايام
الثلاثاء - الاربعاء -الخميس
من الساعه الثامنة والنصف حتى الثانية عشرة ظهرا .
يتم تسلمها في اليوم التالي
ايام الثلاثاء -الاربعاء -الخميس من كل اسبوع
ويوم الاثنين مخصص لمندوبي الجامعات ، فيما يخصص يوم الجمعه لإنجاز معاملات المندوبين والليبان بوست.
