تعلن المديرية العامة للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي ، مواعيد المصادقات الجامعيه وفاقا للآتي:

تقديم طلبات المصادقه للمواطنين ايام

الثلاثاء - الاربعاء -الخميس

من الساعه الثامنة والنصف حتى الثانية عشرة ظهرا .

يتم تسلمها في اليوم التالي

ايام الثلاثاء -الاربعاء -الخميس من كل اسبوع

ويوم الاثنين مخصص لمندوبي الجامعات ، فيما يخصص يوم الجمعه لإنجاز معاملات المندوبين والليبان بوست.