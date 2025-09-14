12:59 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

التحكم المروري: تعطّل شاحنة بعد نفق نهر الكلب باتجاه جونية حركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o