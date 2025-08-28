قال البيت الأبيض الخميس إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "لم يكن سعيدا" بالضربات الروسية القاتلة على العاصمة الأوكرانية لكنه لم يفاجأ بها، ودعا "الجانبين" إلى إنهاء الحرب.



وصرّحت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت لصحافيين "لم يكن (ترامب) سعيدا بهذه الأنباء، لكنه لم يفاجأ بها أيضا. البلدان في حالة حرب منذ فترة طويلة".



وأضافت "شنّت روسيا هذا الهجوم على كييف، وعلى نحو مماثل، استهدفت أوكرانيا أخيرا مصافي نفط روسية"، مشيرة إلى أن ترامب قد يدلي بمزيد من التعليقات بشأن هذه المسألة في وقت لاحق.