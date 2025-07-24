المركزية- في سياق مقاربة جديدة، وبالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين، جمع وزير الاقتصاد والتجارة الملحقين الاقتصاديين الثلاثة عشر للبنان، في لقاء استراتيجي حضره أيضًا وزير الصناعة. شكّل الاجتماع منصة مباشرة للحوار مع الممثلين الاقتصاديين للبنان في الخارج، حيث شاركوا بفعالية في النقاشات ونقلوا أبرز التحديثات والتحديات التي يواجهونها في دول اعتمادهم. وفي إطار جهود الوزير لإعادة النظر في الاتفاقات التجارية وتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، طُلب من كل ملحق اقتصادي إعداد مذكرة مفصلة تتضمن نتائج ملموسة لدعم المصدّرين والمستورِدين والمستثمرين اللبنانيين. وستُستكمل هذه الدينامية من خلال اجتماعات ثنائية مع كل ملحق اقتصادي في الأشهر المقبلة، في خطوة تعكس توجهًا جديدًا نحو سياسة تجارية أكثر فاعلية واستهدافًا.