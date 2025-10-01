المركزية- التقى محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر في مكتبه، رئيس نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان جورج البركس على رأس وفد من المجلس التنفيذي ضمّ الأعضاء حسن جعفر، فادي ابوشقرا، كميل ليون، وسهيل الدادا.

وتم البحث في الشؤون والتحديات المتعلقة بمحطات المحروقات في بعلبك الهرمل، وما عانته هذه المنطقة من جراء الاعتداءات الاسرائيلية.

وقال البركس بعد اللقاء: الزيارة تأتي في اطار الجولة التي أقوم بها على المحافظين حيث تطرق البحث الى الكتاب الموجّه من وزارة الطاقة والمياه الى وزارة الداخلية والبلديات - رقم صادر 431/ص - والذي تطلب فيه "اقفال المحطات القائمة بدون مصوغ قانوني". تمنينا على سعادته اعطاء اصحاب المحطات مهلة كافية (اقله لنهاية سنة 2026) ليتسنى لهم تحضير ملفاتهم وتسهيل الامور امامهم وتسريع معاملاتهم، إن من ناحية تجديد رخص الاستثمار أو تسوية أوضاع قانونية البناء للحصول على تراخيص نهائية ورسمية، والسماح للمحطات التي تكون خلال هذه الفترة قد تقدمت بملف تسوية وترخيص أو طلب تجديد رخصة استثمار، بمتابعة عملها طبيعياً وذلك الى حين الانتهاء من معاملات الترخيص مع التشديد على تطبيق شرط المسافة المفروضة في المرسوم 5509 وهي 800 متر شعاع دائري.

أضاف: كما شددنا على ضرورة وضع حد لانتشار خزانات تخزين المحروقات ومغاسل السيارات ومحلات غيار الزيت خارج المحطات وضرورة اقفالها.

وشكر للمحافظ خضر تفهمه واستعداده "للمساعدة وفتح الطريق امام الراغبين في تسوية اوضاعهم والعمل تحت سقف القانون".

من جهة ثانية جدّد البركس مناشدته جميع اصحاب المحطات في لبنان غير المرخصة، "العمل على تسوية اوضاع محطاتهم والتقدم بالملفات المطلوبة بأسرع وقت للاستفادة من الفرصة المعطاة لهم ومن قانون التسويات الساري المفعول للاستحصال على التراخيص القانونية اللازمة".