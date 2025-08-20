المركزية- أعلنت وزارة الاتصالات في بيان، أنّ أرقام الهاتف الخليوي المميزة (المصنّفة) أصبحت متوفّرة عبر موقعي شركتَي الخلوي "ألفا" و"تاتش" وتطبيقاتهما، ما يتيح للمواطنين الاطّلاع عليها مباشرة وحجز الرقم الذين يرغبون به عبر خطوات إلكترونية سهلة وبسيطة. وسيتمّ طرح أرقام مميّزة أسبوعيًا عبر المنصة الإلكترونية، بما يضمن توزيعًا منظّمًا.

كما ستُطلق منصة إلكترونية خاصة للمزاد على الأرقام المميّزة "الفريدة".

وتأتي هذه الخطوة، وفق البيان، في إطار سياسة الوزير شارل الحاج الهادفة إلى تعزيز الشفافية وتسهيل الخدمات أمام المواطنين.

للاطّلاع على الأرقام المصنّفة وحجزها مباشرة، يمكن زيارة الروابط التالية:

https://www.alfa.com.lb/en/pick-your-line/pickline

https://www.touch.com.lb/autoforms/portal/touch/onlinereservation